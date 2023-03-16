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علماء الزلازل الأرمن: تسجيل زلزال بقوة 5,1 درجة في إيران

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علماء الزلازل الأرمن: تسجيل زلزال بقوة 5,1 درجة في إيران
صورة من الإنترنت
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أفادت خدمة الإنقاذ بوزارة الداخلية الأرمنية بأن علماء الزلازل الأرمن سجلوا وقوع زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر اليوم الخميس في إيران.

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وجاء في بيان صدر عن الخدمة: "في الساعة 15:47 من اليوم الخميس بالتوقيت المحلي سجلت شبكة رصد الزلازل للخدمة الإقليمية للحماية من الزلازل في أرمينيا وقوع زلزال بقوة 5.1 درجة... على بعد 41 كيلومترا جنوب غربي مدينة خوي الإيرانية".

وأضاف البيان أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 10 كيلومترات، مشيرا إلى أن قوة الهزة الأرضية بداخله بلغت 7 درجات.

وتابع أن الزلزال شعر به سكان أرمينيا وخاصة في منطقة سيونيك (بقوة ما بين 3 و4 درجات)، في منطقتي فايوتس دزور وأرارات (3 درجات) وفي العاصمة يريفان (2-3 درجات).

المصدر: نوفوستي

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