الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة "ميغ-29" وإصابة 93 موقع مدفعية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرة مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية.

جاء ذلك في التقرير اليومي لسير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا ليوم الخميس 16 مارس، حيث تابع التقرير أن الطيران التشغيلي والتكتيكي وقوات المدفعية الروسية تمكنت من إصابة 93 موقع مدفعية في أوضاع إطلاق النار في 186 منطقة.

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كما أصابت نيران المدفعية من مجموعة القوات "الغربية" قوات العدو ومعداته في محور كوبيانسك، حيث بلغت الخسائر ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبتين، إضافة إلى منظومة مدفعية M777 أمريكية الصنع.

وفي محور كراسنوليمانسك، فقد أصابت نيران المدفعية وقاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "المركز" وحدات العدو في عدة مناطق بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، حيث تمت تصفية أكثر من 100 جندي أوكراني، وتدمير مركبتي قتال مشاة، ومدرعتين، ومدفع "أكاتسيا" ومدفع هاوتزر D-30.

في محور دونيتسك، تمكنت مجموعة "الجنوب" من تصفية ما يصل إلى 275 جنديا أوكرانيا، وتدمير دبابتين ومدرعتين قتاليتين، وشاحنتين صغيرتين، وراجمة "أوراغان"، ومدفع هاوتزر D-20، وآخر "غفوزديكا" وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز M109 Paladin أمريكية الصنع.

في محور يوجنو دونيتسك وزابوروجيه أصاب الطيران التشغيلي والتكتيكي وقوات المدفعية إصابات معقدة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في عدة مناطق بجمهورية دونيتسك ومنطقة زابوروجيه، حيث بلغت خسائر العدو في هذا المحو 60 عسكريا أوكرانيا، و4 دبابات، وسيارة مصفحة ومدفع هاوتزر D-20، ومنظومة مدفعية M777 أمريكية الصنع.

في محور خيرسون، تم تصفية أكثر من 35 جنديا أوكرانيا ودبابة واحدة وراجمتي "غراد"، إضافة إلى مدفع هاوتزر D-30.

كذلك تعرض مركز قيادة لواء المشاة الآلي رقم 59 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية للقصف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم تدمير منظومة صواريخ أوكرانية مضادة للطائرات من طراز "إس-300" في جمهورية دونيتسك الشعبية، ورادار مضاد للبطاريات طراز AN/TPQ-50 أمريكي الصنع.

واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 8 قذائف من راجمات الصواريخ "هيمارس" و"أوراغان"، إضافة إلى صاروخ واحد مضاد للرادار من نوع HARM.

إضافة إلى ذلك، تم تدمير 9 طائرات مسيرة أوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقة خيرسون.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

402 طائرة

221 مروحية

3434 طائرة بدون طيار

414 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

8316 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

1062 راجمة صواريخ متعددة

4372 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

8959 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: RT