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انطلاق مناورات بحرية بمشاركة روسيا والصين وإيران في خليج عمان (صور)

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انطلاق مناورات بحرية بمشاركة روسيا والصين وإيران في خليج عمان (صور)
Sputnik
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تنطلق مناورات "حزام الأمن 2023" البحرية بمشاركة روسيا والصين وإيران ومراقبين من كازاخستان وباكستان، مساء اليوم الخميس في خليج عمان.

وتشمل أهداف هذا التمرين العسكري تعزيز أمن التجارة البحرية الدولية، ومكافحة القرصنة والإرهاب البحري،  وتبادل المعلومات والخبرات العملياتية والتكتيكية.

وتشارك في التدريبات الفرقاطة "تسيركون" وفرقاطة "الأميرال جورشكوف" الروسيتان.

وأعلنت وزارة الدفاع الصينية نهاية الأسبوع الماضي أن البحرية الصينية والروسية والإيرانية، وبعض الدول الأخرى ستجري مناورات في الفترة من 15 مارس إلى 19 مارس، تحت اسم "حزام الأمن 2023" في خليج عمان.

انطلاق مناورات بحرية بمشاركة روسيا والصين وإيران في خليج عمان (صور)

انطلاق مناورات بحرية بمشاركة روسيا والصين وإيران في خليج عمان (صور)

انطلاق مناورات بحرية بمشاركة روسيا والصين وإيران في خليج عمان (صور)
انطلاق مناورات بحرية بمشاركة روسيا والصين وإيران في خليج عمان (صور)

المصدر: RT + وكالات

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