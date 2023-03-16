موسكو: واشنطن وبروكسل تحاصران إفريقيا بمطالب وقف الاتصالات مع روسيا

قال مسؤول في الخارجية الروسية إن وفودا من الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي تقوم بمحاصرة القادة الأفارقة، وتطالبها بوقف التعاون مع موسكو.

وأضاف أوليغ أوزيروف سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية، "هناك الكثير من الأمثلة على هذا النوع من الضغوط. أولا وقبل كل شيء، إنهم يحاصرون القادة الأفارقة والسلطات والبرلمانات والوفود التي تأتي يوميا تقريبا من واشنطن ومن البلدان الأنجلو ساكسونية الأخرى من كندا وبريطانيا، وكذلك من الاتحاد الاوروبي ويطالبونهم بوقف التعاون مع روسيا".

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ولفتت أوزيروف إلى تصريح وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأنها ناقشت العقوبات المناهضة لروسيا في جميع الدول التي زارتها خلال جولتها الإفريقية، كما أشارت إلى تهديداتها بالرد السريع والحاسم على انتهاك هذه العقوبات.

وأضاف أوزيروف: "هذا مثال آخر على الابتزاز والإملاءات الصريحة والتهديدات التي لا يمكن قبولها في العالم الحديث".

وعقدت القمة الروسية الإفريقية الأولى في أكتوبر 2019 في سوتشي. ومن المقرر عقد القمة الثانية في يوليو 2023 في سان بطرسبورغ.

المصدر: نوفوستي