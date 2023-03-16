موسكو: استهداف أي طائرة روسية في الأجواء الدولية يعني إعلان حرب على أكبر قوة نووية

حذر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، من أي استهداف متعمّد للطائرات الروسية في الأجواء الدولية، سيعني إعلان الحرب على روسيا أكبر قوة نووية في العالم.

وقال أنطونوف ردا على السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، الذي دعا لإسقاط الطائرات الروسية التي تقترب من الطائرات الأمريكية في المجال الجوي الدولي، إن "مثل هذه التصريحات تتجاوز المنطق".

وأضاف: "هل يعتقد السيناتور أن الصدام العسكري المباشر مع روسيا في مصلحة الناخبين الذين عهدوا إليه رعاية حياتهم ورفاههم؟".

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وتابع: "الهجوم المتعمد على طائرة روسية في مجال جوي محايد ليس مجرد جريمة، وفقا للقانون الدولي، ولكنه إعلان حرب علني على أكبر قوة نووية".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن الطائرة المسيرة تحطمت بعد "اعتراض غير مهني لها" من قبل مقاتلة روسية فوق البحر الأسود، واستدعت واشنطن السفير الروسي على خلفية الحادث.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة الأمريكية تحطمت نتيجة مناورة حادة أدت لفقدانها ارتفاعها وسقوطها، وأن المقاتلتين الروسيتين اللتين حلقتا لاعتراضها لم تطلقا النار عليها، ولم تصطدم أي منهما بها.

المصدر: نوفوستي