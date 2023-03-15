"أكسيوس": إسرائيل تصادق على تراخيص التصدير المحتمل للأسلحة إلى أوكرانيا

صادقت إسرائيل على تراخيص التصدير المحتمل لمنظومات مضادة للمسيرات إلى أوكرانيا، حسب موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأوكرانيين لم يسمّهم.

يشار إلى أن إسرائيل تكون بذلك قد وافقت ولأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، على تراخيص لتزويد أوكرانيا بالسلاح، في حين امتنعت عن الموافقة عليها من قبل، على الرغم من المناشدات المتكررة من كييف والدول الغربية.

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وذكرت المصادر أن إصدار تلك التراخيص تمت الموافقة عليه منتصف فبراير على خلفية تعليمات صادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتضمن إعادة النظر في موقف إسرائيل من النزاع في أوكرانيا.

إلى ذلك، كان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أعلن قرار منح تراخيص لفلاديمير زيلينسكي خلال زيارته إلى كييف في فبراير الماضي.

من جهته، قال المسؤول الرسمي الأوكراني، إن وفداً من وزارة الدفاع الأوكرانية زار إسرائيل مؤخرا للحصول على معلومات حول منظومات مضادة للطائرات المسيرة، إلا أنه لم يتم توقيع أي اتفاق حتى الآن.

المصدر: نوفوستي