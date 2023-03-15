علييف وأردوغان يبحثان مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان

بحث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع عقد في أنقرة اليوم العلاقات الثنائية، ومفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان.

ونشر موقع الرئيس الاذربيجاني الأربعاء: "خلال اللقاء، تبادل الزعيمان وجهات النظر حول عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا والمفاوضات حول معاهدة سلام".

وذكر الموقع: "ناقش الرئيسان تعميق التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والدفاع وفي مجال الطاقة، كما ناقشا قضايا إقليمية".

وصل علييف إلى تركيا يوم الأربعاء للمشاركة في القمة الاستثنائية لمنظمة الدول التركية، التي ستعقد في 16 مارس.

المصدر: انترفاكس