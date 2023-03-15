ضابط مخابرات أمريكي: رد بوتين على خداع واشنطن كان بتطوير صواريخ لا يمكن اعتراضها

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ردّ على نشر نظام الدرع الصاروخي الأمريكي في أوروبا، بتطوير صواريخ فرط صوتية لا يمكن اعتراضها.

وأشار ريتر عبر قتاته على يوتيوب: إلى أنه منذ بداية عام 2000، بدأت السلطات الأمريكية بنشر الدرع الصاروخية في أوروبا الشرقية.

وأضاف: أن الولايات المتحدة حاولت في الوقت نفسه إقناع روسيا بأن هذه المنظومات لا تهدف لتدمير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

ونقلت ريا نوفوستي عن ريتر: "لقد كذبنا على الروس، وفي نهاية المطاف، قال بوتين: "أذا كان هذا ما تنوون القيام به؟ حسنا إذا سنطور أنظمة تدمر صواريخكم"

وخلص الخبير إلى أن هذا قاد في النهاية لتطوير صواريخ أفانغارد فرط الصوتية في عام 2018.

المصدر: RT