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الكرملين: المحادثات بين بوتين والأسد استمرت 3 ساعات

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الكرملين: المحادثات بين بوتين والأسد استمرت 3 ساعات
Globallookpress Kremlin Pool
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أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اختتام المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره السوري بشار الأسد، حيث استمرت قرابة 3 ساعات.

وأكد الرئيس بوتين خلال لقائه الأسد أنه على اتصال دائم معه، وأن العلاقات بين البلدين تتطور. 

وحضر المحادثات عن الجانب الروسي وزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ووزير الإسكان ايريك فائزولين، ومساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف.

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المصدر: RT

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