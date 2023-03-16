البنتاغون: إسقاط مسيّرتنا حادث خطير ومقاتلاتنا ستواصل التحليق في المجال الجوي الدولي

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عقب اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، أن الطائرات العسكرية الأمريكية ستواصل تحليقها في المجال الجوي الدولي.

قال أوستن في مؤتمر صحفي: "أجريت للتو محادثة هاتفية مع نظيري الروسي، الوزير شويغو. وكما قلت مرارا، من المهم أن تكون القوى العظمى نماذج للشفافية والتواصل. وستواصل الولايات المتحدة الطيران والعمل في أي مكان يسمح لها القانون بذلك".

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وأضاف أن الطائرة المسيّرة الأمريكية كانت "تقوم بعمليات روتينية في المجال الجوي الدولي".

وتابع: "هذا الحادث الخطير جزء من نمط عام للتصرفات العدوانية والمحفوفة بالمخاطر وغير الآمنة من قبل الطيارين الروس في المجال الجوي الدولي".

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن "روسيا ملزمة باستخدام الطائرات بطريقة مهنية وآمنة".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن الطائرة المسيرة تحطمت بعد "اعتراض غير مهني لها" من قبل مقاتلة روسية فوق البحر الأسود، واستدعت واشنطن السفير الروسي على خلفية الحادث.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة الأمريكية تحطمت نتيجة مناورة حادة أدت لفقدانها ارتفاعها وسقوطها، وأن المقاتلتين الروسيتين اللتين حلقتا لاعتراضها لم تطلقا النار عليها، ولم تصطدم أي منهما بها.

المصدر: نوفوستي