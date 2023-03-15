بيسكوف يرد على مزاعم عدم رأفة روسيا بالبيئة في حادث سقوط المسيّرة الأمريكية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن من سمحوا لأنفسهم بالتحليق قرب الأجواء الروسية، كان من الأجدر بهم عدم الإقدام على ذلك، رأفة بالبيئة.

قال بيسكوف خلال مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين على قناة روسيا 24 التلفزيونية "ألم يكن من الأجدر عدم طيران أولئك الممنوعين من الطيران في المنطقة؟:"حينها كل شيء سيكون صديقا للبيئة".

جاء ذلك ردا على الاتهامات الأمريكية بـ"السلوك المنافي للحفاظ على البيئة" في التعامل مع الطائرة الأمريكية المسيرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط مسيّرة أمريكية MQ-9 كانت متجهة نحو أجواء القرم في البحر الأسود وتحطمها بعد فقدانها ارتفاعها، وأن مقاتلتين روسيتين أقلعتا لاعتراضها ولم تسقطاها.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه في صباح يوم 14 مارس أنه تم رصد طائرة أمريكية مسيّرة MQ-9 متجهة نحو أجواء شبه جزيرة القرم الروسية.

وأشارت إلى أن المسيّرة لم تشغل أجهزة التعريف بها في انتهاك لمنطقة الحظر الجوي التي أعلنتها وزارة الدفاع الروسية فوق البحر الأسود، وتم إبلاغ جميع مستخدمي المجال الجوي الدولي بذلك وفقا للمعايير الدولية.

وأكدت أن مقاتلتين روسيتين حلقتا للتعرف على هوية الطائرة في منطقة الحظر المذكورة.

وتابعت الوزارة أنه نتيجة لمناورة حادة في حوالي الساعة 9.30 بتوقيت موسكو، فقدت MQ-9 ارتفاعها واصطدمت بسطح الماء.

وشددت على أن المقاتلتين الروسيتين لم تصدما المسيرة الأمريكية، ولم تستخدما ذخائرهما وعادتا بسلام إلى قاعدتهما.

المصدر: ريا نوفوستي