مصادر إسرائيلية تعلن اكتشاف نفق على الحدود مع لبنان وترجّح تسلل خلية عبره (صورة + فيديو)

أعلنت مصادر إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي اكتشف، يوم الأربعاء، نفقا على الحدود مع لبنان، ورجحت أن تكون خلية قد تسللت إلى إسرائيل عبره.

وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي يجري التحقيق في أكثر من مسلح استطاعوا النفاذ إلى العمق الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، كشفت إسرائيل عن انفجار عبوة ناسفة الاثنين الماضي بالقرب من مفترق مجيدو وأسفرت عن إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة، مضيفة أن قوات الأمن قامت على إثر ذلك بالعمل على تحديد مكان المشتبه بهم بزرع العبوة الناسفة.

وأشارت إلى أن التحقيق الأولي كشف عن تسلل منفذ هجوم يحمل حزاما ناسفا من لبنان عبر نفق استعمل أيضا بعمليات تهريب وربما دخول مقاتلين، فيما يتم فحص مدى تورط حزب الله فيها، وما إذا كان حامل الحزام على صلة بالحزب، مؤكدة مقتل منفذ الهجوم.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأن التحقيق الأولي يظهر أن المسلح تسلل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع، كما تبين أنه بعد الهجوم قرب مفترق مجيدو قام بتوقيف سيارة وطلب من السائق قيادتها شمالا".

وأشار إلى أنه "يجري تحقيق موسع حول العملية وفي إطارها يتم فحص مدى تورط حزب الله فيها".

وأوضح أنه أثناء التمشيط وإغلاق الطرق تم ايقاف سيارة في منطقة بلدة يعارا، حيث شكل المسلح الذي كان داخلها خطرا على قوات الشاباك والشرطة التي قامت بتحييده وقتله وعثرت بحوزته على أسلحة وحزام ناسف جاهز للاستخدام وأغراض إضافية.

وبين أن التقديرات تشير إلى أن تحييد المسلح حال دون وقوع هجوم آخر.

أثناء التمشيط وإغلاق الطرق تم ايقاف سيارة في منطقة بلدة يعارا حيث شكل الإرهابي الذي كان داخلها خطرًا على قوات الشاباك والشرطة والتي قامت بتحييده وقتله وعثرت بحوزته على أسلحة وحزام ناسف جاهز للاستخدام وأغراض إضافية.

تشير التقديرات إلى أن تحييد الإرهابي حال دون وقوع هجوم آخر >> pic.twitter.com/7uU0gKSlmJ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 15, 2023

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية