نفق وأسلحة.. السلطات الإسرائيلية تكشف بعض تفاصيل العملية الأمنية قرب الحدود اللبنانية

أعلنت السلطات الإسرائيلية اعتقال 4 شبان قرب الحدود اللبنانية يوم الاثنين الماضي، بحوزتهم 15 قطعة سلاح و12 قنبلة يدوية.

وقالت إنه وبعد التحقيق تبين أنهم دخلوا بالأسلحة التي بحوزتهم من خلال نفق حزب الله الممتد من لبنان إلى الحدود الإسرائيلية.

إقرأ المزيد

وتشير السلطات إلى أن النفق نشط منذ فترة بهدف تهريب أسلحة وأموال وربما مقاومين وأهداف أخرى.

وأفادت بأن المعتقلين الأربعة اعترفوا أن النفق يستخدم لتهريب الأسلحة منذ زمن بين الأراضي اللبنانية والفلسطينية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإسرائيلية بعض تفاصيل عملية تفجير العبوة الناسفة في بلدة مجيدو، التي جرت يوم الاثنين الماضي وأدت إلى إصابة إسرائيلي، وقالت إنها "تشتبه" بدور لحزب الله اللبناني فيها.

وفي بيان مشترك، بعد رفع حظر النشر عن العملية، قال الجيش الإسرائيلي، و"الشاباك"، والشرطة الإسرائيلية، إن قوات الأمن قتلت الشخص الذي نفذ العملية يوم الإثنين الماضي، قرب مفرق مجيدو.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأن التحقيق الأولي يظهر أن المسلح تسلل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع، كما تبين أنه بعد الهجوم قرب مفترق مجيدو قام بتوقيف سيارة وطلب من السائق قيادتها شمالا".

وأشار إلى أنه "يجري تحقيق موسع حول العملية وفي إطارها يتم فحص مدى تورط حزب الله فيها".

وأوضح أنه أثناء التمشيط وإغلاق الطرق تم ايقاف سيارة في منطقة بلدة يعارا، حيث شكل المسلح الذي كان داخلها خطرا على قوات الشاباك والشرطة التي قامت بتحييده وقتله وعثرت بحوزته على أسلحة وحزام ناسف جاهز للاستخدام وأغراض إضافية.

وبين أن التقديرات تشير إلى أن تحييد المسلح حال دون وقوع هجوم آخر.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية