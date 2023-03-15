فرنسا.. مصرع شخص وإصابة 7 عناصر من الشرطة في انفجار بمنزل وسط البلاد

أفادت وسائل إعلام فرنسية مساء الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة 7 عناصر من قوات الأمن، ثلاثة إصاباتهم خطرة، إثر انفجار أثناء اعتقال رجل بمنزله في لا شابيل بألييه وسط البلاد.

وأضافت وسائل الإعلام أن قوات الأمن داهمت منزلا لاعتقال شخص مطلوب من قبل السلطات، إلا أن انفجار وقع في منزل الأخير مما أدى إلى مقتله وإصابة 7 أمنيين.

وذكرت وسائل الإعلام أن القتيل كان ولعدة أيام يجري مكالمات ويوجه تهديدات بالقتل، لا سيما ضد عميل في خدمة الاندماج والسجون (SPIP).

وأفادت بأنه تم نقل اثنين من رجال الدرك المصابين بجروح خطيرة، جوا إلى ليون، فيما نقل المصاب الثالث إلى مستشفى جامعة كليرمون فيران جنوب شرقي فرنسا.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في تغريدة على "تويتر": "أصيب سبعة من رجال الدرك بجروح، ثلاثة منهم في حالة خطرة بعد انفجار كجزء من تدخل في ألييه.. أقدم لهم دعمي الكامل".

المصدر: وسائل إعلام فرنسية