 
مباشر

مسؤول روسي: قوات كييف تعزز حشودها على جبهة زابوروجيه

أخبار العالم

مسؤول روسي: قوات كييف تعزز حشودها على جبهة زابوروجيه
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uxqa

أشار رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، إلى تكثيف قوات كييف إرسال تعزيزات عسكرية باتجاه المناطق التي لا تزال خاضعة لها في مقاطعة زابوروجيه الروسية.

وأضاف روغوف أن "نظام زيلينسكي يواصل تجميع قواته حاليا ويرسل تعزيزات كبيرة باتجاه زابوروجيا".

وقال: "كييف تنقل الوحدات االعسكرية التي تم تدريبها في بريطانيا وألمانيا وبولندا إلى الجبهة المذكورة، حيث وصل أكثر من 5 آلاف عسكري أوكراني إضافيين إلى هناك".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا