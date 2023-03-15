مستشار سابق للبنتاغون: سقوط أرتيوموفسك سيؤدي إلى انهيار دفاعات كييف

أعلن المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن تطويق الجيش الروسي قوات كييف في أرتيوموفسك (باخموت)، سيؤدي إلى انهيار متسلسل لدفاعات القوات الأوكرانية.

وقال ماكغريغور: "حكاية باخموت تقترب من نهايتها".

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وأضاف: "هذه ستكون بداية مرحلة جديدة من النزاع"، ونتيجة لذلك ستنهار الجبهة الجنوبية الأوكرانية بالكامل.

وأكد أن القيادة الأوكرانية تركت جنودها يواجهون مصيرهم بأنفسهم.

وأفاد مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، في وقت سابق بأن القوات الروسية تسيطر على نحو 50% من أراضي أرتيموفسك، وأن معارك قاسية تجري حاليا بالمنطقة الصناعية للمدينة.

المصدر: RT