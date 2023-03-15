بريطانيون يعتبرون حادثة الطائرة المسيرة الأمريكية قرب القرم عملا عدائيا

اتهم قراء صحيفة التايمز البريطانية الولايات المتحدة بالقيام بعمل عدائي ضد روسيا بعد حادثة الطائرة المسيرة إم كيو-9 التي سقطت في البحر الأسود.

استهجن مستخدمو المنصة الإخبارية التبرير الذي ساقته الولايات المتحدة بأن الطائرة المسيرة كانت "تؤدي مهام روتينية" فحسب، ولم تكن تؤدي مهمة خاصة.

علق القارئ أليستير مور قائلا: تزعم القيادة العسكرية الأمريكية أن "طائرة إم كيو-9 كانت تؤدي مهام روتينية في المجال الجوي الدولي". نفهم من هذا أنها كانت كالمعتاد تتجسس على شبه جزيرة القرم، وتتدخل في شؤون الآخرين. وكأن تخريب خطوط "السيل الشمالي" لم يكن كافيا. هذا عمل عدواني أميركي جديد".

وتساءل دنكان إم ماكفارلين: "الولايات المتحدة استخدمت الصواريخ لإسقاط المنطاد الصيني الذي حلق في سمائها. فهل تتوقع أن تسمح روسيا لطائرة أمريكية مسيرة أن تجمع معلومات استخبارية، لتنقلها إلى الأوكرانيين؟ لنكن واقعيين عند النظر للأمور".

وقال بيل كارسون" هذا استفزاز آخر تقوم به الولايات المتحدة".

وعلق كيفن لافلين: "أتساءل كيف سيكون الرد الأمريكي على ظهور طائرات روسية مسيرة تحلق قبالة سواحل نيويورك؟".

وفقا لوزارة الدفاع الروسية، سقطت الطائرة الأمريكية إم كيو-9 في البحر الأسود صباح أمس في منطقة القرم.

وبحسب الوزارة، فإن الطائرة المسيرة التي تم التشويش على أجهزة الإرسال والاستقبال فيها كانت تحلق باتجاه الحدود الروسية، منتهكة منطقة حظر الطيران المؤقت التي تم الإعلان عنها لغرض تنفيذ العملية العسكرية الخاصة.

المصدر:ريا نوفوستي