مؤسس "فاغنر" يعلن سيطرة القوات الروسية على المركز السكني زالزنيانسكويه

قال مؤسس قوات "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين، إن وحدات الجيش الروسي فرضت سيطرتها على المركز السكني زالزنيانسكويه وتوسع تطويقها لمدينة أرتيوموفسك الاستراتيجية.

وأضاف بريغوجين: "توسع مجموعات الاقتحام الروسية تطويقها لمدينة أرتيوموفسك. وفي صباح اليوم تمكنت مجموعات الاقتحام التابعة لشركة فاغنر من بسط سيطرتها على المركز السكني زالزنيانسكويه".

وتقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة.

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وأرتيوموفسك هي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس. ووفقا لآخر التقارير فقد قامت القوات الروسية بقطع جميع الطرق المعبدة المؤدية إلى المدينة أو وضعتها تحت سيطرتها على النيران.

المصدر: نوفوستي