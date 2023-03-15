الهند ترسل دعوات لحضور قمة مجموعة العشرين

قال أميتاب كانت ممثل الهند المفوض (Sherpa ) إن حكومة بلاده أرسلت الدعوات للدول المعنية للمشاركة في قمة قادة مجموعة العشرين، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن القادة الذين سيحضرونها.

وأضاف: "تم إرسال دعوات رسمية ... لكني أقول إنه من السابق لأوانه تحديد من قبل الدعوة".

وردا على سؤال حول إمكانية دعوة فلاديمير زيلينسكي للقمة في نيودلهي، كرر المفوض الهندي، عبارة: "قبل الأوان"، دون أن يكشف عن معنى الجواب.

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وأشار إلى أنه في المجموع، دعت الهند 43 شخصية للمشاركة في فعاليات مجموعة العشرين - عشرين دولة في المجموعة، وتسعة من قادة الدول المدعوين خصيصا وممثلي المنظمات الدولية.

تولت الهند رئاسة مجموعة العشرين في الأول من ديسمبر، لمدة عام واحد، من 1 ديسمبر 2022 إلى 30 نوفمبر 2023.

ومن المقرر عقد قمة مجموعة العشرين على مستوى رؤساء الدول والحكومات يومي 9 و 10 سبتمبر 2023 في نيودلهي.

المصدر: نوفوستي