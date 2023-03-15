زاخاروفا تعلق على قرار دول أوروبية إزالة آلية "التسويات التجارية" مع إيران

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تشعر بخيبة أمل من قرار بريطانيا وألمانيا وفرنسا إزالة آلية "INSTEX" لدعم التبادل التجاري مع إيران.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن زاخاروفا، اليوم الأربعاء: "يثير البيان البريطاني الفرنسي الألماني المشترك بشأن قرار الدول المشاركة في "INSTEX" إزالة هذه الآلية، والذي تم نشره في 9 مارس الجاري، خيبة أمل".

وأضافت زاخاروفا: "ما حدث بآلية "INSTEX" يعد "إنذارا" واضحا تماما حول عدم قدرة الدول الأوروبية على النضال بشكل جدي من أجل خطة العمل الشاملة المشتركة والقانون الدولي بشكل عام عن طريق حماية القرارات التي صادق عليها القرار الدولي رقم 2231".

وأوضحت: "تم رسم الخط الأخير في إطار جهود المشاركين الأوروبيين في خطة العمل الشاملة المشتركة والاتحاد الأوروبي لتشكيل بنية تحتية للتسويات الدولية للتعاون متبادل المنفعة والتجارة المشروعة مع إيران، بالرغم من العقوبات الأمريكية غير المشروعة".

وأشارت إلى أن موسكو مضطرة اليوم للتأكيد مرة أخرى أن "أوروبا الموحدة" "فشلت" من جديد في اختبار استقلالها السياسي وقدرتها على ردع الأعمال غير الشرعية للولايات المتحدة التي انتهكت التزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار الدولي رقم 2231.

وتابعت: "لا أريد الاعتقاد أن مؤسسي "INSTEX" خلقوا بشكل متعمد توقعات غير مبررة وضللوا أوساط الأعمال وبالدرجة الأولي في بلدانهم والتي كانت مهتمة بالحفاظ على علاقات تجارية واقتصادية مستقرة مع طهران وكانت تحتاج إلى الحماية من هجمات واشنطن".

المصدر: تاس + نوفوستي