تأسيس صندوق في الدنمارك لمساعدة أوكرانيا بأكثر من مليار دولار

قالت وزارة مالية الدنمارك، اليوم الأربعاء إن حكومة هذه المملكة وقعت اتفاقية مع الأحزاب البرلمانية لإنشاء صندوق أوكراني بقيمة 7 مليارات كرونة (أكثر من 1 مليار دولار) في عام 2023.

وأضافت الوزارة: "اتفقت الحكومة مع الأغلبية الساحقة في الفولكتنغ (البرلمان الدنماركي) على إنشاء صندوق لأوكرانيا بمبلغ 7 مليارات كرونة في عام 2023. ويهدف الصندوق لتلبية احتياجات أوكرانيا، وهو ضروري لكي تتمكن الدنمارك من تنسيق الجهود الهادفة إلى تقديم الدعم العسكري والمدني والتجاري لأوكرانيا. واتفقت جميع أطراف الاتفاقية على أن تبقى الدنمارك بين الدول التي تدعم أوكرانيا أكثر من غيرها من حيث حجم المساعدة".

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ووفقا للوزارة، سيتم تخصيص 5.4 مليار كرونة (778 مليون دولار) للدعم العسكري - الأسلحة والمعدات والتدريب - في عام 2023. وتم تخصيص 1.2 مليار كرونة (173 مليون دولار) للمساعدة المدنية - الجهود الإنسانية العاجلة وإعادة الإعمار على المدى الطويل.

يوفر الصندوق أيضا الدعم للشركات الدنماركية، التي ترغب في المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا، وتم تخصيص 400 مليون كرونة (57 مليون دولار) لهذا الغرض.

المصدر: تاس