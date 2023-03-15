مجموعات بيئية تقاضي إدارة بايدن بسبب المشروع النفطي في ألاسكا

رفعت ست مجموعات بيئية دعوى قضائية تسعى لمنع مشروع Willow oil التابع لشركة "كونوكو فيليبس" في ألاسكا من المضي قدما بعد أن وافقت عليه إدارة الرئيس جو بايدن.

وقالت المجموعات إن الإدارة وافقت على المشروع على الرغم من معرفتها بالضرر الذي يلحق بمجتمعات القطب الشمالي والحياة البرية والمناخ، مؤكدة أنه سيتسبب في إطلاق انبعاثات سامة والتلوث والاحتباس الحراري، مما يقوض وعود بايدن المناخية.

من المقدر أن ينتج المشروع حوالي 576 مليون برميل من النفط على مدار 30 عاما وسيقام على جزء من المنحدر الشمالي في ألاسكا، أحد آخر المناطق البرية غير الملوثة في البلاد.

ويحظى مشروع Willow الذي حصل في البداية على الضوء الأخضر خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بدعم المسؤولين بما في ذلك السناتور الجمهوري عن الولاية ليزا موركوفسكي وبعض قادة ونقابات ألاسكا الأصليين.

واتهمت المجموعات البيئية، الوكالات الحكومية بالفشل في النظر في التأثير على الأراضي التي يستخدمها سكان ألاسكا الأصليين وعلى أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض مثل الدببة القطبية.

وتنص الدعوى القضائية على أن "المشروع سيؤدي إلى بناء وتشغيل شبكات النفط والغاز على نطاق واسع وبنية تحتية أخرى في موائل القطب الشمالي الحساسة وسيؤثر بشكل كبير على الحياة البرية والهواء والماء والأراضي والناس في المنطقة".

وأشارت إلى أن مكتب إدارة الأراضي انتهك قانون السياسة البيئية الوطنية من خلال عدم النظر في بدائل معقولة من شأنها أن تقلل من الآثار.

المصدر: axios