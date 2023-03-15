جندي في كتيبة "آزوف" يعترف بقتله مدنيا أوكرانيا لمجرد الاشتباه بكونه روسيا!

كشف الجندي في كتيبة "آزوف"، يفغيني سافيليف، عن قتله لمدني أوكراني، خلال المعارك في ماريوبول، لمجرد أنه اشتبه في كونه روسيا.

وأوضحت وكالة "نوفوستي" الروسية، أن الحادثة تعود إلى شهر أبريل من العام 2022، حيث كانت كتيبة "آزوف" التي ينتمي إليها سافيليف، تقاتل في ماريوبول، وخلال العمليات القتالية لاحظ جنود الكتيبة رجلا مدنيا، يقدر أنه أربعيني، لم يكن يختبئ في الأقبية كغيره من سكان المدينة، زعم جنود الكتيبة أنه يقوم بعلميات تجسس واستكشاف في مواقع "أزوف"، وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال سافيليف، "قبيل بدء الاشتباكات، رصدنا رجلا يبلغ من العمر قرابة الـ 35-40 عاما، لم يكن مختبئا في الأقبية كغيره من المدنيين، خرج ليستكشف خطوط التماس، واشتبهنا في أن الرجل قدم للتجسس علينا، كوننا رصدناه أكثر من مرة قبل وبعد بدء الاشتباكات، وأبلغنا قائد الكتيبة على الفور، والذي أصدر من جانبه أمرا بتصفية الرجل".

وأضاف، "لاحقا رصدنا الرجل مجددا، وقررنا أنه يمكن أن يكون أحد مقاتلي جمهورية لوغانسك الشعبية، وبعد التشاور قمنا بتصفيته، ولم نفكر للحظة بالتحقق من شكوكنا، واستجوابه لعلنا نحصل على بعض المعلومات المفيدة".

وتابع سافيليف: "أطلقت على الرجل عدة طلقات باستخدام بندقية هجومية من طراز AK-74، وأرديته قتيلا، وفي وقت ولاحق، علمت أن مجموعة من المدنيين أخذوا جثته".

واعترف سافيليف، أنه لم يفكر في أفعاله مطلقا في ذلك الوقت، وأنه أدرك فظاعة ما اقترفه الآن، قائلا: "كانت تراودنا الكثير من الأفكار، لكننا جميعا كنا قلقين على حياتنا، فقد كنا تحت سيول الرشاشات الروسية، والدبابات لم تكن تتوقف، والاشتباكات في أوجها، وفي وضع كهذا يشك في كل من حوله، وحتى بنفسه".

يشار إلى أن سافييليف اعتقل من قبل القوات الروسية، ورفعت بحقة قضية جنائية، بموجب الجزء الثاني من المادة 205.5 تحت بند "المشاركة في منظمة إرهابية"، من القانون الجنائي للاتحاد الروسي.

المصدر: نوفوستي