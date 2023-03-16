الولايات المتحدة.. أكثر من 10 آلاف مهاجر عبروا الحدود من المكسيك خلال أسبوع

أفاد مسؤولو دوريات الحدود الأمريكية بأن أكثر من 10000 مهاجر عبروا الحدود من المكسيك إلى تكساس خلال الأسبوع الماضي.

ونشر جيسون أوينز، رئيس دورية قطاع ديل ريو، تقريرا عن الأنشطة في قطاعه بين 5 و11 مارس، مبينا أنه الـ10 آلاف مهاجر الذين عبروا الحدود، تم اعتقال 6200، فيما هناك 4 آلاف شخص تمكنوا من الهرب ومكانهم غير معروف.

وذكر أن من بين المهاجرين المعتقلين، هناك 11 مهاجرا لهم تاريخ إجرامي وثلاثة مرتكبي جرائم جنسية، كما تم عرقلة 83 عملية تهريب غير شرعية وضبط سلاحين ناريين، موضحا أنه بين 26 فبراير و4 مارس تم اعتقال 6363 مهاجرا.

وخلال شهر فبراير بأكمله، ألقى وكلاء قطاع ديل ريو القبض على أكثر من 2250 مهاجرا.

المصدر: breitbart