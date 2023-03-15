هيرش: موسكو لم تستخدم بعد قواتها الرئيسية في أوكرانيا وواشنطن قد تتدخل لإنقاذ كييف من الهزيمة

قال الصحفي سيمور هيرش، إن واشنطن تنظر في خيار التدخل المباشر في الأعمال القتالية في أوكرانيا، إذا ظهرت احتمالات واضحة لهزيمة كييف خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وأضاف هيرش، صاحب المقال الاستقصائي عن تفجير أنابيب "السيل الشمالي": "قالوا لي إن اللعبة ستكون على هذا النحو. الأمر يتعلق بالناتو، ونحن ندعم الناتو في العمليات الهجومية ضد الروس. نحن نحارب ضد الروس فعلا".

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وأعاد هيرش، الذي يملك صلات واسعة في الجيش والهيئات الأمنية المختصة في الولايات المتحدة، إلى الأذهان هزيمة النازيين أمام القوات السوفيتية بالقرب من ستالينغراد، وقال: "كفى. هل نحن نريد فعلا الدخول في قتال مع هؤلاء الرجال؟ لا أعتقد ذلك. لا أعتقد أننا جاهزون لذلك. لكنني لا أعرف".

وتابع الصحفي متحدثا في فعالية نظمتها مؤسسة "لجنة في سبيل الجمهورية": "ربما نحاول نحن (الولايات المتحدة) خداع أنفسنا بخصوص ما يحدث هناك (في أوكرانيا)، وبخصوص ماهية نتائج كل ذلك".

وشدد هيرش على أن روسيا، لم تستخدم حتى الآن "قواتها الرئيسية" في العملية العسكرية الخاصة.

وتطرق الصحفي، إلى خطر نشوب نزاع مباشر بين الولايات المتحدة وروسيا وذلك بسبب وجود خطط لدى واشنطن، بخصوص نشر تشكيلات الفرقة رقم 82 والفرقة رقم 101 المحمولة جوا الأمريكيتين، في أوروبا. وقال: "الحديث يدور عن فرق عسكرية وليس عن كتائب أو ألوية".

المصدر: تاس