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رئيس بريدنيستروفيه يتهم كييف بمحاولة جر بلاده إلى النزاع في أوكرانيا

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رئيس بريدنيستروفيه يتهم كييف بمحاولة جر بلاده إلى النزاع في أوكرانيا
Sputnik ARTYOM KULEKIN
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أعلن رئيس جمهورية بريدنيستروفيه، فاديم كراسنوسيلسكي، أن حزب الحرب في كييف يحاول جر بريدنيستروفيه إلى النزاع في أوكرانيا.

وقال كراسنوسيلسكي: "بالنسبة لأوكرانيا، لا أستطيع أن أقول إن جميع السلطات الأوكرانية تريد جر بريدنيستروفيه إلى النزاع. لا، أعتقد أن هناك حزبا للحرب في أوكرانيا، تيقف وراءه بعض أجهزة المخابرات، الذين يريدون تغيير الوضع وتوريط بريدنيستروفيه في النزاع، ولكن سلطات أوكرانيا لا تقتصر على الجهات المذكورة... آمل ذلك".

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واستبعد تورط مولدوفا في محاولات جر بريدنيستروفيه إلى النزاع، وأضاف: "لا أرى أن السلطات المولدوفية تريد جرنا إلى نزاع مسلح. هذه حقيقة موضوعية".

المصدر: نوفوستي

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