الهدف مرصود والسلاح جاهز.. "قوات الجليل الذئاب المنفردة" تنشر فيديو لمواقع إسرائيلية تنوي استهدافها

نشرت مجموعة تسمّي نفسها "قوات الجليل الذئاب المنفردة" يوم الثلاثاء فيديو، لمواقع إسرائيلية قالت إنها رصدتها وتنوي استهدافها.

وقالت القوات في الفيديو: "الهدف مرصود والسلاح جاهز".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد كشفت، الثلاثاء، أن تنظيما غير معروف يُطلق على نفسه اسم "قوات الجليل - الذئاب المنفردة"، أعلن مسؤوليته عن محاولة تنفيذ عملية التفجير قرب مفترق مجدو داخل الخط الأخضر.

وقالت القوات في بيان: "أحد ذئابنا المنفردة زرع عبوة ناسفة أعدتها ذئابنا في مفترق مجدو شمال فلسطين المحتلة، وانفجرت قرب إحدى السيارات، وانسحب الذئاب بسلام".

والاثنين، وقع انفجار في منطقة مجدو داخل الخط الأخضر أسفر عن إصابة شاب فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية من قرية سالم بجروح خطيرة.

وقد أعلنت الشرطة الإسرائيلية في البداية أن خلفيّة الحدث جنائية، لكن خلال الساعات الماضية بدأت وسائل الإعلام العبرية تلمّح إلى أن خلفية الانفجار قد تكون عملا قوميا.

كما عثرت الشرطة قرب مفترق أدوميت داخل الخط الأخضر، على عبوة ناسفة تم تفكيكها من جانب خبراء المتفجرات.

وبعد يوم من وقوع التفجير، صادق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، على سلسلة إجراءات عاجلة.

إلى ذلك، قال الإعلام العبري إن الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرضت منع النشر حول ما حصل خلال اليومين الماضيين من اعتقال لمجموعة مكونة من 4 أفراد كان بحوزتهم وقنابل يدوية يشتبه بتسللهم من لبنان، إضافة إلى انفجار سيارة في مفترق مجدو.

وذكر الإعلام العبري أن العبوة المستخدمة تذكر بعبوات حزب الله في سنوات الـ90.

وصرح المراسل العسكري الإسرائيلي ألون بن داڤيد، بأن ما يحصل في الشمال يشغل المؤسسة الأمنية.

المصدر: RT