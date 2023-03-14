غروسي: بعض الدول تدعو إلى استبعاد روسيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، أن عددا من الدول تدعو إلى استبعاد روسيا من الوكالة.

وقال غروسي في كلمة أمام منتدى CSIS الأمريكي للنقاش، إن "الكثيرين يعتقدون أنه بسبب الحرب وكل ما يحدث يجب خفض مستوى تمثيل روسيا (في الوكالة)".

وتابع أن "البعض يصلون إلى مواقف حادة، ويقترحون استبعاد روسيا من عمل الوكالة. ولكن في هذه الحالة نتحدث عن منظمات دولية، وهناك إجراءات معينة لمثل هذه الأغراض".

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وأشار إلى أنه لا يمتلك الصلاحيات لاستبعاد أي دولة من الوكالة.

وأضاف: "بالطبع مثل هذا الوضع يتسبب باحتكاكات، وهي قائمة وهذا أمر لا مفر منه. وعلينا أن نتصدى لها"، مشيرا إلى أن الوكالة الدولية على اتصال بالدول المعنية من أجل تسوية الخلافات.

المصدر: نوفوستي