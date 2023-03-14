رئيسة تحرير شبكة RT ترد على تصريحات رئيس وزراء أرمينيا

ردت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان، على تصريح رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان حول حظر دخولها أرمينيا، بأنه يكره روسيا ويخادع الرئيس الروسي، وخان مصالح أرمينيا.

وكتبت في قناتها على Telegram: "لم أتحدث أبدا عن أي ممرات، لكنني تحدثت وسأتحدث شخصيا عن باشينيان، إنه ابن ضال وخائن للشعب الأرمني".

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وأشارت إلى أن باشينيان "باع وخان كل المصالح الأرمنية"، ويكره روسيا ويخادع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكدت أنها في ظل حكومة باشينيان لم تكن لتسافر إلى أرمينيا، لكنها تشعر بالانزعاج لأنها منعت من دخول أرمينيا بزعم "عدم احترامها السلطات الأرمنية".

وأضافت: "أي إهانة يا أفندي؟ عليك أن تحظى أولا بعدم الاحترام.. أنت مثير للاشمئزاز يا أفندي".

وصرح باشينيان خلال مؤتمر صحفي في 14 مارس بأن يريفان حظرت دخول سيمونيان إلى أرمينيا، مشيرا إلى أنه "يجب احترام السلطات المنتخبة من قبل الشعب الأرمني".

يذكر أن سيمونيان متحدّرة من إقليم كراسنودار جنوب غربي روسيا، وهي من أصول أرمنية عريقة.

المصدر: RT