وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره اليوناني حول قضايا قنصلية

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يوم الثلاثاء، مباحثات مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس.

وذكرت وكالة "الأناضول" نقلا مصادر دبلوماسية أن الوزيرين بحثا خلال اتصال هاتفي القضايا القنصلية.

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كما ناقش الوزير التركي مع نظيره اليوناني قضية إعادة مواطن يوناني مسجون في تركيا.

وكان وزير الخارجية التركي قد أعلن في فبراير ضرورة تطبيع العلاقات بين بلاده واليونان، مؤكدا أن مساعي البلدين ستستمر في سبيل تحقيق ذلك.

ورغم التوترات السياسية الكبيرة بين أثينا وأنقرة على خلفية قضايا عدة، إلا أن السلطات اليونانية أرسلت فريق إنقاذ إلى تركيا، للمساعدة في مواجهة آثار الزلزال.

وتركيا واليونان على خلاف منذ عقود الأمر الذي هدد بنشوب نزاع مسلح عدة مرات منذ عام 2020.

وتشمل القضايا المتنازع عليها المطالبات الإقليمية المتنافسة في شرق البحر الأبيض المتوسط، ولا سيما في منطقة بحر إيجه، والانقسام اليوناني التركي في قبرص، وترسيم الحدود البحرية.

واتهمت تركيا اليونان مرارا بنشر أسلحة في جزر بحر إيجة في انتهاك لمعاهدة لوزان الموقعة في عام 1923.

المصدر: وكالات