الشرطة الإسرائيلية تداهم سوقا سوداء وتصادر حيوانات نادرة وخطيرة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الشرطة والسلطات المعنية صادرت بغارة نفذتها على السوق السوداء في القدس، عددا من الحيوانات غير القانونية بعضها يعد خطيرا ومن الممكن أن ينقل أمراضا.

وقالت "جيروزاليم بوست" إن الحيوانات ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، أنواع من السلاحف (ذات الأذن الحمراء وألبينو الصفراء)، بالإضافة إلى ثعابين من فصيلة Boiga (المعروفة باسم ثعابين القط أو الثعابين ذات عيون القط)، وأنواع من الزواحف الصغيرة (Newts أو البرص)، تقدر قيمتها بعشرات آلاف الشواقل، وهي زواحف من غير الممكن الاحتفاظ بها وبيعها من قبل الأفراد في إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن الحيوانات المضبوطة كان بعضها من الأنواع الخطرة بشكل خاص التي يمكن أن تشكل مخاطر على الإنسان والبيئة، وتنقل الأمراض الحيوانية المصدر، ويمكن أن تصبح غازية أو أنها مجرد حيوانات نادرة جدا ويتم تهريبها إلى إسرائيل.

وقال مسؤول وحدة منع جرائم الحياة البرية الوطنية التابعة لسلطة الطبيعة والمتنزهات يانيف شالوم إنه "بفضل تعاون الشرطة الإسرائيلية وشرطة الحدود، تمكنا من إيقاف مربي كان يحتفظ بشكل غير قانوني بعدد كبير من الحيوانات، بعضها كان في حالة سيئة" ، وأضاف أنه تم أخذ المشتبه به للاستجواب وسيخضع لتحقيق جنائي، بينما تم إرسال الحيوانات التي وجدت في حالة سيئة لتلقي الرعاية البيطرية وإعادة التأهيل.

المصدر: جيروزاليم بوست