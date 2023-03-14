بلغراد توضح موقف الحكومة من تصريحات وزير الاقتصاد الصربي المؤيدة للعقوبات ضد روسيا

أكد وزير الخارجية الصربي، إيفيكا داتشيتش، أن تصريحات وزير الاقتصاد الصربي رادي باستا المؤيدة للعقوبات المفروضة ضد روسيا، تمثل موقفه الشخصي، ولا علاقة لها بموقف الحكومة الصربية ككل.

وأوضح داتشيتش، أن "حركة الاشتراكيين" الصربية، تؤيد موقف مجلس الأمن القومي الصربي، الذي أقر العام الماضي، أن صربيا لا تؤيد العقوبات المفروضة ضد روسيا، بالرغم من إدانتها للانتهاكات بحق السلامة الإقليمية لأوكرانيا.

وأضاف، أن الاشتراكيين يدعمون المصالح الوطنية الصربية بقوة، وأن مستقبل البلاد هو الأولوية الأولى والأخيرة، في تعاملاتهم.

ومن جانبه، قال عضو الجمعية الوطنية لصربيا، دراغان ماركوفيتش، "إن تصريحات وزير الاقتصاد تمثل آراءه الشخصية، ولا علاقة لها بموقف أعضاء حزب "صربيا الموحدة"، الذي هو عضو فيه.

وطالبت "حركة الاشتراكيين" التابعة لمدير وكالة الأمن والمعلومات في صربيا، ألكسندر فولين، اليوم الاثنين، بإقالة وزير الاقتصاد.

جاء ذلك عقب تصريح وزير الاقتصاد الصربي، رادي باستا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدعمه للعقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا، ودعا جميع الوزراء الصربيين لتوضيح وجهات نظرهم الشخصية بهذا الصدد.

وفي ذات السياق، صرح الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، مرارا، بأن بلاده ستلتزم الحياد بالرغم من جميع الضغوطات، ولن تشارك في العقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي