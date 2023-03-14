أوروبا تزيد بمقدار 2,2 مليار يورو حجم صندوق السلام الأوروبي الذي يدفع إمدادات الأسلحة لأوكرانيا

زاد الاتحاد الأوروبي بمقدار 2,2 مليار يورو حجم صندوق السلام الأوروبي الذي يتم من خلاله دفع إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، ليصل إلى 7,979 مليار يورو بحلول عام 2027.

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وجاء في بيان صدر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء: "صادق مجلس الاتحاد الأوروبي على قرار بشأن رفع السقف المالي لصندوق السلام الأوروبي ليصل إلى 7,979 مليار يورو بالأسعار الحالية بحلول عام 2027، الأمر الذي سيسمح بتلبية الاحتياجات المالية الإضافية".

ودعا مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، سابقا، لتخصيص مليار يورو من هذا الصندوق لتعويض الإمدادات الطارئة للذخيرة لكييف من جانب بلدان الاتحاد الأوروبي من الاحتياطات الاستراتيجية الخاصة بها.

المصدر: تاس