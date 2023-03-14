"نيوزويك" تكشف الذعر الرئيسي الذي يلاحق بايدن

قال الصحفي نيك رينولدز، في مقالة بمجلة "نيوزويك"، إن الهلع الذي انتشر في القطاع المصرفي بعد انهيار مصرف Silicon Valley، قد يزعزع استقرار القطاع المالي في الولايات المتحدة.

وأضاف كاتب المقالة، في استنتاجه بعد استطلاع آراء العديد من الخبراء: "هذا ما لا يريد رؤيته أي رئيس دولة".

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وتابعت المقالة القول: "قبل بدء عمل فروع مصرف وادي السيليكون، بدأت طوابير العملاء تتجمع بالقرب منها، بعضهم يرغب في سحب الأموال والبعض الآخر في تحويلها، بعد انهيار البنك وتسليمه إلى المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع".

وأشار الخبراء الذين تم استطلاع آرائهم، إلى أن هذه الظاهرة تسمى "الذعر المصرفي"، عندما يحاول أصحاب الحسابات المصرفية سحب الأموال منها بأسرع ما يمكن، ما دامت هذه الفرضة لا تزال متوفرة.

وشدد هؤلاء على أن مثل هذا "الذعر" يمكن أن يزعزع استقرار القطاع المالي الأمريكي.

ويؤكد كاتب المقالة، أن هذا بالضبط ما كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يأمل في تجنبه حتى اللحظة الأخيرة، لأن إدارته تكافح بضراوة لمنع وقوع البلاد في الركود الذي تم توقعه للولايات المتحدة بعد ارتفاع التضخم القياسي ومشاكل سوق العمل.

يوم أمس الاثنين، تعهد الرئيس بايدن بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن إفلاس بنك سيليكون فالي ومؤسسة مالية ثانية هي سيغنِتشر بنك، ساعيا في الوقت نفسه لطمأنة الأمريكيين بأن ودائعهم في أمان.

المصدر: نوفوستي