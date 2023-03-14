الخارجية الصينية تعلق على "نية" شي جين بينغ التواصل مع زيلينسكي عبر الإنترنت

لم تؤكد الخارجية الصينية أو تنفي بشكل محدد، المعلومات التي تحدثت عن وجود خطط لدى الرئيس شي جين بينغ لعقد اجتماع عبر الإنترنت مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين، ردا على سؤال حول هل سيتصل الرئيس الصيني بنظيره الأوكراني، بعد اللقاء المحتمل قريبا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "أود أن أجيب على سؤالك من ثلاث جوانب. أولا، تحافظ الصين وروسيا على اتصالات وثيقة على جميع المستويات، وليس لدي ما أبلغ عنه بشأن لقاء الرئيسين الصيني والروسي".

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وأضاف المتحدث الصيني: "ثانيا، كان موقف الصين من الأزمة الأوكرانية واضحا دائما، لقد ظللنا دائما على اتصال مع جميع أطراف النزاع. ثالثا، تلتزم الصين دائما بسياسة خارجية تهدف إلى الحفاظ على السلام العالمي وتعزيز التنمية المشتركة".

المصدر: تاس