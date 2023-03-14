رئيس اتحاد أصدقاء القرم في تركيا: الغرب يدرك أن استيلاء أوكرانيا على القرم بالقوة مستحيل

أفاد رئيس اتحاد أصدقاء القرم في تركيا، أونفر سيل، بأن الغرب يدرك تماما، أن أوكرانيا لن تتمكن من الاستيلاء على شبه جزيرة القرم بالقوة.

وأوضح سيل، والذي يشغل منصب رئيس اتحاد الجمعيات الثقافية لتتار القرم في تركيا، أن استيلاء أوكرانيا على شبه جزيرة القرم بالقوة، أمر مستحيل، مشيرا إلى إدراك كل من أوكرانيا والغرب لهذه الحقيقة.

وأضاف أن الهجمات الأوكرانية للاستيلاء على المناطق المحررة شرق أوكرانيا، والتي أصبحت جزءا من روسيا الاتحادية، قد فشلت، وسيكون من المستحيل لهم الاستيلاء على القرم بهذه الطريقة.

وأشار سيل إلى أن أوكرانيا والغرب لا يمتلكان القوة الكافية للقتال على جبهتين، ويمكن اعتبار التهديدات الأوكرانية بالاستيلاء على القرم بمثابة "دعاية".

ونوه هيل أن أوروبا تريد إنهاء الصراع المسلح في أوكرانيا بسرعة، وأنهم أدركوا الخسائر الفادحة التي تكبدوها نتيجة السياسة العدوانية لحلف الناتو، وسعي الولايات المتحدة لاستغلالهم في الصراع في أوكرانيا، ومحاولة إضعافهم.

وصرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، بأن أوكرانيا تستعد لشن هجوم مضاد على شبه جزيرة القرم، بهدف الاستيلاء عليها.

المصدر: نوفوستي