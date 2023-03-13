سياسي تركي ينتقد تحالف أردوغان مع حزب الله

انتقد رئيس الحزب الوطني التركي دوغو برينشاك، ضم الرئيس رجب طيب أردوغان حزب القضية الحرة الذراع السياسي لحزب الله الكردي، إلى تحالف الشعب الحاكم.

وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني وصف برينشاك تواصل التحالف الحاكم مع حزب الدعوة الحرة، المتورط في عمليات اغتيال، بأنها سقطة للتحالف الحاكم.

وأضاف قائلا: “آمل أن يعدل التحالف الحاكم عن هذه الخطوة، ما يفعله حزب الحركة القومية صادم. أين العقل والمنطق في هذا؟ كيف وافقوا على شيء كهذا؟ لا فارق بين قبول حزب الدعوة الحرة وقبول تنظيم العمال الكردستاني الإرهابي".

وقال برينشاك إنه أعلن ترشحه للرئاسة "لتحرير الدولة التي توافق على منح الحزب السياسي التابع للعمال الكردستاني 540 مليون ليرة".

وكان حزب العدالة والتنمية، الحاكم في البلاد، أعلن ضم حزب الدعوة الحرة الذي كشف سابقا عن دعمه لأردوغان في الانتخابات الرئاسية.

المصدر: "زمان" التركية