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طهران تكشف فحوى رسالة أخيرة حملها قاسم سليماني قبل مقتله في بغداد

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طهران تكشف فحوى رسالة أخيرة حملها قاسم سليماني قبل مقتله في بغداد
AP
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني
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كشفت طهران فحوى الرسالة التي كان يحملها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني خلال زيارته إلى بغداد، حيث قتل هناك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن الرسالة كانت من ضمن الجهود لحل الخلافات بين إيران والسعودية.

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وردا على سؤال حول الرسالة التي كان يحملها سليماني في زيارته إلى العراق، قال كنعاني إنها كانت من ضمن الجهود المبذولة لحل الخلافات بين إيران والسعودية، والمساهمة في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف المتحدث الإيراني إن سليماني "كان دوما رجل سلام قبل أن يكون رجل حرب".

وقال إن الولايات المتحدة ,بارتكابها لتلك الجريمة قد نالت من رجل سلام كان بطل المكافحة الدولية للإرهاب، كما أنهم عرقلوا استئناف العلاقات السياسية بين إيران والسعودية".

المصدر: وكالة أنباء "فارس"

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