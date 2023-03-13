الجيش الروسي يشارف على قطع خطوط إمداد قوات كييف في أرتيوموفسك

أعلن مصدر في قوات "فاغنر" الروسية أن الجيش الروسي يشارف على قطع السكك الحديدية والطريق البري الوحيد المتبقي لإمداد قوات كييف في مدينة تشاسوف يار، ومنها إلى أرتيوموفسك (باخموت).

وقال المصدر: "هذا هو الجانب الغربي من باخموت، أمامكم توجد مدينة تشاسوف يار، وعلى بعد 3 كيلومترات السكة الحديد التي تمد القوات الأوكرانية بالتعزيزات".

وأكد أن قوات "فاغنر" تتقدم بنشاط شمال غرب أرتيوموفسك، وتواصل قطع خطوط إمداد القوات الأوكرانية.

وأعلن مؤسس قوات "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين، في وقت سابق أن الوضع في مدينة أرتيوموفسك صعب للغاية وأن كييف تواصل إرسال التعزيزات إليها، فيما تستمر القوات الروسية بتقدمها في المدينة.

المصدر: نوفوستي