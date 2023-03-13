بعد إفلاس "سيليكون فالي".. رئيس صربيا: الله أعلم ما هي المعجزات الأخرى التي سنشاهدها هذا العام

أعرب رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش عن خشيته من تفاقم الوضع في العالم وتزايد الاستقطاب السياسي.

وأضاف فوتشيتش، مخاطبا الصحفيين اليوم بعد فعالية بدء تشييد منطقة صناعية بالقرب من بلغراد: "إدارة القطاع المالي والمصرفي – هي دائما في نصفها عملية نفسية. إفلاس البنك الأمريكي Silicon Valley Bank، يمثل مشكلة. نحن نشاهد أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يكافح لإنقاذ الفرع البريطاني للمصرف. نحن نشهد عمليات حقن إضافية في الجيش البريطاني بمبلغ 5 مليارات [جنيه إسترليني]. في الأسبوع المقبل سيلتقي [الرئيس الصيني] شي جين بينغ مع [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين. يالها من أوقات غريبة والله أعلم ما هي المعجزات الأخرى التي سنشاهدها هذا العام. لكن من الواضح أن الوضع في العالم سيزداد سوءا والاستقطاب سيشتد".

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قبل ذلك قال فوتشيتش، إن إفلاس بنك Silicon Valley Bank الأمريكي كان أكبر حدث في القطاع المالي في السنوات العشر الماضية، وهذا يشير إلى "أزمة كبيرة "تهدد ليس فقط الاقتصاد الأمريكي".

وأشار الرئيس الصربي إلى أن البنك المذكور كان أحد أكبر البنوك التي تمول الشركات وقدم "أموالا كبيرة بأسعار فائدة ثابتة". وأضاف: "في ظل سوق مالي مضطرب، يمكن أن يختفي مثل هذا البنك في غضون 48 ساعة. هذه أزمة كبيرة ، وليس فقط في الولايات المتحدة، فهذه مشكلة".

المصدر: تاس