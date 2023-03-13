محكمة أوكرانية تغرم ممرضة لرفضها الخدمة على خطوط التماس

غرمت محكمة في مدينة لفوف الأوكرانية ممرضة عسكرية بمبلغ مالي، بسبب رفضها المشاركة في مهمة عمل رسمية على خطوط التماس في مناطق العملية العسكرية الخاصة.

وأفادت صحيفة Zaxid.net الأوكرانية بأن محكمة منطقة ليتشاكوفك في مدينة لفوف، غرمت ممرضة بملغ مالي قدره 102 ألف غريفنيا "2785 دولارا"، بسبب رفضها الامتثال لأوامر قيادتها، والتوجه للخدمة على خطوط التماس، في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.

وبحسب الصحيفة، رفضت الممرضة في نوفمبر 2022، الامتثال للأوامر والتوجه للخدمة على خطوط التماس، وأنه تم إدانتها بتهمة "عصيان الأوامر"، خلال التحقيق الأولي، مع إمكانية استئناف الحكم.

ووفقا لما ورد في حكم المحكمة، فإن المتهمة تعمل ممرضة في غرفة العمليات في قسم جراحة الأعصاب في إحدى الوحدات العسكرية.

وفي أكتوبر 2022، صادق البرلمان الأوكراني على قانون التسجيل العسكري الطوعي للنساء، والذي يمكن بموجبه للنساء الحاصلات على شهادات في المجالات المحددة في لوائح الخدمة العسكرية، التي أقرتها وزارة الدفاع، والمؤهلات من الناحية الصحية والعمرية، الانتساب إلى القوات الأوكرانية على الفور.

ووفقا للوائح وزراة الدفاع الأوكرانية، فإن أكثر التخصصات المطلوبة هي الكيمياء والأحياء والاتصالات السلكية واللاسلكية وهندسة الراديو، والعديد من التخصصات في مجال تكنولوجيا المعلومات والطب.

المصدر: نوفوستي