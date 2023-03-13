نائبة بايدن تقوم بجولة إفريقية وسط منافسة مع الصين

من المقرر أن تقضي كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي أسبوعا في إفريقيا نهاية مارس، حيث تعمل الولايات المتحدة على تعميق تواصلها مع القارة وسط منافسة عالمية، ولا سيما مع الصين.

وقال بيان صادر عن كيرستن ألين، المتحدثة باسم نائبة الرئيس، إن "الزيارة ستعزز شراكات الولايات المتحدة في جميع أنحاء إفريقيا وتدفع جهودنا المشتركة في مجال الأمن والازدهار الاقتصادي".

وتأتي خطط هاريس في أعقاب زيارتين للسيدة الأولى جيل بايدن ووزيرة الخزانة جانيت يلين.

وتعتزم هاريس زيارة غانا في الفترة من 26 إلى 29 مارس، ثم تنزانيا من 29 إلى 31 مارس، على أن تكون محطتها النهائية هي زامبيا في الفترة من 31 مارس إلى الأول من أبريل.

لدى هاريس صلة شخصية بالدولة الثالثة في خط سير رحلتها. فقد عمل جدها لأمها في زامبيا قبل سنوات، وزارته هناك عندما كانت فتاة صغيرة. قالت ألين إن جدول أعمال نائبة الرئيس ستشمل تعزيز الديمقراطية والتأقلم مع المناخ وتمكين المرأة اقتصاديا والأمن الغذائي.

إلى جانب لقاء رؤساء البلدان الثلاثة التي تزورها، تعتزم هاريس التحدث مع "القادة الشباب وممثلي الأعمال ورجال الأعمال والمشردين الأفارقة"، بحسب ألين.

المصدر: أ ب