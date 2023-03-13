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الكرملين يرحب باستئناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران

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الكرملين يرحب باستئناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران
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صورة أرشيفية
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا ترحب بخطوات تخفيف التوتر بين طهران والرياض.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الاثنين، حيث قال ردا على سؤال بشأن استئناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران إن الكرملين يرحب بأي خطوات لتقليل مستوى التوتر والحوار في المنطقة.

وتابع بيسكوف: "نرحب بأي خطوات من شأنها أن تساعد في خفض مستوى التوتر وتحسين الحوار في المنطقة. هي منطقة غير مستقرة للغاية، خاصة عندما يتعلق الأمر باللاعبين الإقليميين الرئيسيين مثل السعودية وإيران".

وكانت المملكة العربية السعودية وإيران، بوساطة صينية، قد وقعتا اتفاقية بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ومن المقرر فتح سفارتين لهما خلال شهرين. وتم التوقيع على البيان المشترك بعد عدة أيام من المحادثات بين رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ونظيره السعودي في بكين، وتجدر الإشارة إلى أن وزيري خارجية البلدين يعتزمان الاجتماع لمناقشة تنفيذ هذه الاتفاقية.

المصدر: نوفوستي

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