بيسكوف: مجموعة العشرين تعكس بشكل أكبر الوضع في الشؤون الاقتصادية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن مجموعة السبع لا تعكس التطلعات الاقتصادية للعالم، أما مجموعة العشرين فتعكس بشكل أكبر الوضع في الشؤون الاقتصادية.

وأشار ممثل الكرملين إلى أن روسيا تسترشد بذلك.

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وعند تعليقه في حديث للصحفيين على ما ذكره بعض الخبراء الغربيين أن حصة دول بريكس في الناتج المحلي الإجمالي العالمي تجاوزت حصة مجموعة السبع، أضاف بيسكوف: "بغض النظر عن استنتاجات الخبراء، يمكن القول أنه من الواضح أن الثقل الاقتصادي لاقتصادات دول مجموعة بريكس، يتمتع بنزعة نحو الارتفاع بشكل مستمر. طبعا الاقتصاد العالمي بعيد كل البعد أن يكون مقصورا على دول مجموعة السبع. لهذا السبب تعتقد روسيا أن هذا الشكل لا يعكس التطلعات الاقتصادية لكوكبنا. في هذه الحالة، تعكس العضوية الأوسع لمجموعة العشرين الحالة الحقيقية للأمور بطريقة أكثر اكتمالا، وهو ما نركز عليه".

المصدر: نوفوستي