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El País: مبيعات شركات الأسلحة الغربية الرئيسية ارتفعت بنسبة 7.5٪ في نهاية عام 2022

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El País: مبيعات شركات الأسلحة الغربية الرئيسية ارتفعت بنسبة 7.5٪ في نهاية عام 2022
AP
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أفادت صحيفة El País الإسبانية اليوم بأن، مبيعات عشر شركات أسلحة رئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا، ازدادت بنسبة 7.5٪ في الربع الأخير من العام الماضي.

ووفقا للصحيفة، تستفيد هذه الشركات الغربية من النزاع في أوكرانيا. وترى الصحيفة وجود "مستقبل مشرق" لدى شركات الأسلحة حتى الآن، لأن القوات الأوكرانية تستهلك أكثر من 10 آلاف قذيفة مدفعية في اليوم.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن دول الناتو وعند محاولتها تجديد ترساناتها المستنفدة بسبب الإمدادات إلى أوكرانيا، تضطر للوقوف في الطابور ، لأن كل ما سيتم إنتاجه على المدى المتوسط ​​قد تم بيعه مسبقا.

في وقت سابق، اقترح رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خطة من ثلاث نقاط لتزويد أوكرانيا بالقذائف، تفترض إرسال ذخيرة من المخزونات الحالية بقيمة مليار يورو، وضمان شراء كميات طارئة بقيمة مليار يورو آخر، ونقل الصناعة للعمل وفقا لظروف الحرب لتسريع الإنتاج.

المصدر: تاس

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