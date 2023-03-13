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مصدر: عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى روسيا من أوكرانيا ودونباس تجاوز 5.4 مليون

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مصدر: عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى روسيا من أوكرانيا ودونباس تجاوز 5.4 مليون
Sputnik
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قال مصدر حكومي مطلع لمراسل "تاس"، إن العدد الإجمالي للاجئين الذين وصلوا إلى روسيا من أراضي أوكرانيا وجمهوريتي دونباس، تجاوز 5.4 مليون.

وأضاف: "وفقا لأحدث البيانات المتوفرة، وصل أكثر من 5.4 مليون لاجئ من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا، من بينهم 744 ألف طفل".

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وذكر المصدر، أنه يوجد في الوقت الراهن، أكثر من 39 ألف لاجئ في مراكز الإيواء المؤقتة المتوزعة في 64 منطقة روسية، وهذا العدد آخذ في التناقص.

وأشار إلى أنه يتم في المراكز المذكورة توفير كل  المساعدة الطبية والقانونية اللازمة لهؤلاء اللاجئين.

وكذلك بقرار من الحكومة الروسية، يتم تزويد اللاجئين بمساعدة مادية لمرة واحدة قدرها 10 آلاف روبل للشخص الواحد. في المجموع، تم دفع ما يقرب من 12.3 مليار روبل.

المصدر: تاس

 

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