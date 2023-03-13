كم توفر واشنطن وحلفاؤها بإرسالهم أسلحة قديمة إلى أوكرانيا؟

أكد صحفي موقع "American Thinker" الذي يكتب تحت الاسم المستعار روجير سميث، أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو توفر الملايين عبر سحب الأسلحة القديمة وإرسالها لأوكرانيا.

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وذكر الصحفي أن الولايات المتحدة ودول الناتو أرسلت إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة مساعدات عسكرية بقيمة 46,6 مليار دولار. وأضاف: "يدور الحديث في الأصل عن الأسلحة التي تم شراؤها منذ عقود وكانت مستخدمة خلال نحو 20 عاما ويجب أن يتم سحبها من الترسانة الأمريكية في المستقبل القريب".

ووفقا لتقييماته "ستبلغ تكلفة تفكيك الأسلحة التي هي بقيمة 46,6 مليار دولار حوالي 35 مليار دولار". وأوضح: "من خلال إرسال هذه الأسلحة القديمة، إلى أوكرانيا، تنجح الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف الناتو في تجنب هذه التكلفة".

وأشار في الوقت ذاته إلى أن احتياطات الأسلحة القديمة في الولايات المتحدة والدول الحليفة لها تقترب من نهايتها، مؤكدا أنه في ضوء انخفاض مستوى دعم تقديم المساعدة لأوكرانيا، من الممكن توقع تغيرات في سياسة الحلفاء الغربيين في هذا المجال.

المصدر: تاس