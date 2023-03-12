رئيس سويسرا يجدد رفضه إعادة تصدير أسلحة بلاده إلى مناطق النزاعات

أكد رئيس سويسرا، آلان بيرسيه، معارضته استخدام أسلحة بلاده في النزاعات، ولاسيما في أوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام غربية مقتطفات من كلمة بيرسيه يوم الأحد، وقال: "يجب عدم استخدام الاسلحة السويسرية في الأعمال القتالية".

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وفي حديثه عن الوضع في أوكرانيا، أوضح أن الوضع هنا "لا يسمح باللامبالاة" في إشارة إلى العقوبات السويسرية المفروضة ضد روسيا الاتحادية.

ولفت بيرسيه إلى ضرورة إجراء مفاوضات بمشاركة روسيا من أجل التسوية السريعة للنزاع.

كما ذكرت وسائل الإعلام أنه على الرغم من أن سويسرا، سارت على خطى الاتحاد الأوروبي، وفرضت عقوبات ضد روسيا، إلا أنها لا تزال تمتنع عن إعادة تصدير الأسلحة السويسرية من دول أخرى إلى أوكرانيا.

وفي هذا السياق، رفضت سلطات البلاد مثل هذه الطلبات من جانب كل من ألمانيا وإسبانيا والدنمارك، واستندت إلى بنود القانون العسكري، الذي يحظر أي إعادة تصدير للأسلحة إلى أي دولة تكون في حالة نزاع مسلح دولي.

المصدر: إنترفاكس