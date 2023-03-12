الدفاع الروسية تعلن مقتل 3 أشخاص في الهجوم الإسرائيلي الأخير على سوريا

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف، أن مقاتلتين إسرائيليتين وجهتا ضربة صاروخية لغرب سوريا استهدفت مراكز بحثية، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

وقال غورينوف: "وجهت مقاتلتا "إف-16" إسرائيليتان بين الساعة 07:14 و07:23 في 12 مارس ضربة صاروخية من شمالي لبنان استهدفت مراكز البحوث في مدينتي مصياف والصفصافة غربي سوريا، وأدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإلحاق أضرار مادية".

وأكد مصدر سوري في وقت سابق أن الدفاعات السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها.

المصدر: نوفوستي