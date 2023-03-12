بريغوجين: الوضع في أرتيوموفسك صعب ولكننا نواصل التقدم

أعلن مؤسس قوات "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين، أن الوضع في مدينة أرتيوموفسك (باخموت) صعب للغاية وكييف تواصل إرسال التعزيزات إليها، فيما تستمر القوات الروسية بتقدمها في المدينة.

وقال بريغوجين: "الوضع في أرتيوموفسك صعب للغاية، العدو متمسك بكل متر وكلما اقتربنا من وسط المدينة، زادت صعوبة المعارك، وكلما زاد قصفنا بالمدفعية، زاد عدد الدبابات. الأوكرانيون يرسلون تعزيزات بدون توقف لكننا نتحرك إلى الأمام وسنواصل المضي قدما... المجد للأسلحة الروسية... لن نهزم".

وتقع أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وما زالت أجزاء منها تحت سيطرة قوات كييف.

المصدر: RT